「ダースモールの歌うたって！」

3歳の娘がある日突然口にしたお願い。ダースモールと言えば、「スターウォーズ」シリーズに登場する、赤と黒の刺青が特徴的なキャラクター。

キャラクターの登場シーンで流れているBGMを“歌”だと認識しているのか⋯⋯と思いきや、娘さんが所望していたのは「スターウォーズ」とは関係のないとある有名ロックバンドの楽曲でした。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

Xユーザーの「マーシー」さんがこのほど投稿したのは、娘さんとのやり取りを綴った下記の文章です。

最近3歳の娘が「ダースモールの歌うたって！」というから、「えっ？分からない」と言った。

そしたら娘が某青リンゴさんの歌で「いつだってだいじょーぶ、このせかいはダースモール♪」と歌い出して吹き出したww

娘さんが口にした「ダースモールの歌」というのは、Mrs. GREEN APPLEの人気楽曲「ダンスホール」の言い間違い。確かに「ダースモール」と「ダンスホール」はよく似ています。

「スターウォーズ」シリーズのファンで、中でもダースモールを推しているというマーシーさん。家に沢山のフィギュアを飾っているため、娘さんは「ダースモール」を知っているのだとか。

そしてマーシーさんの上の娘さんはMrs. GREEN APPLEのファン。よく家の中で「ダンスホール」を含め、いろいろな曲を流しているそう。

スターウォーズ好きの親と、Mrs. GREEN APPLE好きの姉。どちらの影響もほどよく受けた結果、なんとも可愛らしい新曲が誕生してしまったみたいです。

今回は娘さんが「いつだってだいじょーぶ、このせかいはダースモール」と歌い出したことで、正しい楽曲が分かりましたが、もし歌わなかったらマーシーさんは何の曲を歌っていたのでしょうか。

「やはり『運命の戦い』（duel of the fates）でしょうね（笑）『テンテンテレレン テンテンテレレン……』と歌ってたと思います」（マーシーさん）

1999年に公開された「エピソード1/ファントム・メナス」で、ダースモールとオビ=ワン＆クワイ＝ガンが戦うシーンで流れるBGMを選ぶとのことでした。

ちなみに最初は「ダースモール」と「ダンスホール」を、自分が聞き間違えたのかと思ったマーシーさん。娘さんに「えっ？ダンスホール？ダースモール？（笑）」と聞き返したところ、「違うでしょ！ダースモールでしょ！」と怒られてしまったとのことです。

最近3歳の娘が「ダースモールの歌うたって！」というから、「えっ？分からない」と言った。

そしたら娘が某青リンゴさんの歌で「いつだってだいじょーぶ、このせかいはダースモール♪」と歌い出して吹き出したww — マーシー (@ma_shi_0113)

7, 2026

＜記事化協力＞

マーシー さん（@ma_shi_0113）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041403.html