[4.13 プレミアリーグ第32節](オールド トラフォード)※28:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 31 センネ・ラメンスDF 3 ヌセア・マズラウィDF 6 リサンドロ・マルティネスDF 15 レニー・ヨロDF 23 ルーク・ショーMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 10 マテウス・クーニャMF 16 アマド・ディアロMF 18 カゼミーロMF 25 マヌエル・ウガルテFW 30 ベンヤミン・シェシュコ控えGK 1 アルタイ・バユンドゥ