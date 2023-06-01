[4.13 プレミアリーグ第32節](オールド トラフォード)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 12 タイレル・マラシア

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 7 メイソン・マウント

MF 39 タイラー・フレッチャー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

FW 61 シェイ・レイシー

監督

マイケル キャリック

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 19 ノア・オカフォー

MF 22 田中碧

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

MF 44 イリア・グルエフ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります