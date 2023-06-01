マンチェスター・Uvsリーズ スタメン発表
[4.13 プレミアリーグ第32節](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります