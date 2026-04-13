見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』から生まれた音楽トーク番組『騒音上等！音鳴り部』。“部長”盛山晋太郎（見取り図）と“副部長”菊池風磨（timelesz）が、これまであらゆる“入部希望者”ことゲストアーティストの魅力に迫ってきた。4月10日（金）に1時間スペシャルで放送された同番組には、菊池を含むtimeleszメンバー全員が集結。番組が仕掛けたドッキリ企画によって、菊池に対する新メンバーのリアルな不満が明らか