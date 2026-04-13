菊池風磨への不満噴出!? timelesz新メンバー「イヤです僕！」打ち合わせで本音ポロリ

見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』から生まれた音楽トーク番組『騒音上等！音鳴り部』。“部長”盛山晋太郎（見取り図）と“副部長”菊池風磨（timelesz）が、これまであらゆる“入部希望者”ことゲストアーティストの魅力に迫ってきた。

4月10日（金）に1時間スペシャルで放送された同番組には、菊池を含むtimeleszメンバー全員が集結。番組が仕掛けたドッキリ企画によって、菊池に対する新メンバーのリアルな不満が明らかになり…!?

【映像】ドッキリだと知らず本音が…timelesz新メンバーのリモート打ち合わせ映像

新体制で激動の1年を駆け抜けたtimelesz。今回は「リアル」をテーマに、それぞれ本音と意気込みを語ろうとした直前、盛山が突如進行を止めたため、timeleszメンバーはザワザワ…。そんななか、盛山は「ホンマのリアルを見せた方がいいんじゃないか」と続け、収録前のリモート打ち合わせの映像を公開した。

実はこのリモート打ち合わせでtimelesz新メンバーから、菊池に対するリアルな不満をあの手この手で必死に聞き出していた。「そんなものあるわけないじゃないですか！」といった意見や、髪が気になってしょっちゅう触ってしまうクセ、ドラマの台本を読み込んでいる時に誘われたトランプの大富豪大会、アイドルらしからぬ下ネタ発言が挙がるなか、菊池の潔癖な一面を語ったのは橋本将生だ。

菊池の自宅で鍋パーティーをした際、気遣って全部の洗い物を済ませ、シンクもキレイに掃除したという橋本。しかしその翌日、マネージャーから「あいつ全然できてねぇわ！ あいつテキトーだわ！」と菊池が激怒していたことを知らされたという。良かれと思ってした行動を陰で文句を言われたことがショックだったのか、橋本は「イヤです僕！」と不満をぶちまけた。

スタジオでこの映像を見た菊池は「たしかに、（シンクの）底は拭いてあった」と認めつつも、「側面が全然できてない！」と橋本にピシャリ。超キレイ好きな菊池に対して橋本は苦笑いを見せつつ、「気づかれないように拭くんですよ、こうやって…」とジェスチャー付きで再現し、スタジオ一同を笑わせた。