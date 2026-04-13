女子サッカーなでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルはきのう（12日）、アウェーでオルカ鴨川FCと対戦。 1点を追いかける後半アディショナルタイム、中野琴音選手の劇的なゴールで1－1の引き分けに持ち込みました。次節はアウェーでASハリマアルビオンと対戦します。