ホットパレット（東京都江東区）が運営するステーキチェーン「ペッパーランチ」が、お得な価格でステーキを楽しめる「ステーキキャンペーン」を4月22日から期間限定で実施します。【えー！】ステーキ450グラムも安く？「ステーキキャンペーン」対象商品をチェックする！キャンペーンでは、限定サイズの「ワイルドジューシーステーキ」110グラムがスペシャル価格980円（以下、税込み）で販売。さらに、特別サイズの「ステーキ