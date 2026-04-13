MLB Japan公式Xは4月13日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平投手（31）がレンジャーズ戦で放った2試合連続の先頭打者本塁打を動画で公開した。投稿では、テキサス・レンジャーズのジェイコブ・デグロム（37）の初球を捉えて右翼スタンドへ運んだ今季5号ソロを紹介しており、日本人記録を更新する46試合連続出塁にもつながる一発となった。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝