MLB Japan公式Xは4月13日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平投手（31）がレンジャーズ戦で放った2試合連続の先頭打者本塁打を動画で公開した。投稿では、テキサス・レンジャーズのジェイコブ・デグロム（37）の初球を捉えて右翼スタンドへ運んだ今季5号ソロを紹介しており、日本人記録を更新する46試合連続出塁にもつながる一発となった。

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動画では、大谷がデグロムの初球を捉えて鋭い打球をライトスタンドへ運び、そのままダイヤモンドを一周してベンチ前でチームメートとタッチを交わす場面までが収められている。投稿文でも「初球！ 2試合連続となる第5号先頭打者ホームラン」と伝えられており、初対決でいきなり結果を出した一打の鮮烈さが際立つ内容になっている。

【画像】大谷が本塁打 米大リーグ・大谷 レンジャーズ戦の１回、２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）

この投稿にはXユーザーから、「初球でぶっ飛ばすとか反則級にかっこいいわ」「デグロムから打ったの凄すぎ！！」「念願の初対決がまさかの結果… 大谷翔平が大谷翔平してる」「さすがとしか言いようがない」といった称賛の声が寄せられている。