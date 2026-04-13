ヒューストン・ロケッツ vs メンフィス・グリズリーズ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：トヨタ・センター（Houston） 最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 132 - 101 メンフィス・グリズリーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対メンフィス・グリズリーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリー