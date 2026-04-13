3年総額6900万ドルで今季ドジャース入り米大リーグ・ドジャースの新守護神エドウィン・ディアス投手に気がかりなデータが出ている。10日（日本時間11日）の本拠地レンジャーズ戦では、7-4とリードした9回に登板するも3失点でセーブ失敗。翌11日（同12日）にもセーブ機会が訪れたが、デーブ・ロバーツ監督はディアスを登板させなかった。起用に慎重になっている理由には球速の低下があるという。今オフに3年総額6900万ドル（約1