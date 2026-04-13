3年総額6900万ドルで今季ドジャース入り

米大リーグ・ドジャースの新守護神エドウィン・ディアス投手に気がかりなデータが出ている。10日（日本時間11日）の本拠地レンジャーズ戦では、7-4とリードした9回に登板するも3失点でセーブ失敗。翌11日（同12日）にもセーブ機会が訪れたが、デーブ・ロバーツ監督はディアスを登板させなかった。起用に慎重になっている理由には球速の低下があるという。

今オフに3年総額6900万ドル（約110億円）の大型契約で入団したディアス。ここまで6試合に登板して4試合で無失点、4セーブを挙げている一方、10日は2ランを浴びるなど1回4安打3失点でセーブに失敗した。防御率は一気に6.00に悪化。要因の一つと考えられるのが、球速の低下だ。昨季は平均97.2マイル（約156.4キロ）だった速球が、今季は現時点で95.8マイル（約154.2キロ）に落ち込んでいる。

MLB公式のドジャース番ソーニャ・チェン記者は12日（同13日）の試合前にXを更新。「エドウィン・ディアスは、身体的な問題は何も抱えていないと話し、先日ドジャース側が述べていたことを改めて強調した。つまり、彼の球速はシーズン序盤は例年低めで、そこから徐々に上がっていく傾向があるという。2024年以降の速球の月別平均球速を見ると、実際にその傾向が確認できる」と記した。

別の投稿では「デーブ・ロバーツ監督はエドウィン・ディアスについて、今日は昨夜のように使えない状態ではないが、球速が落ちているため起用には『慎重になっている』と述べた」と指揮官のコメントを紹介。「懸念のレベルは低いと説明し、『負傷者リスト（IL）入りを検討するようなものではない。あくまで日々の状態を見ながらというレベルだ』と語った」と強調したという。

ドジャースが慎重になるのも無理はない。同記者によるMLB公式の記事では「ドジャースが慎重になるのは、昨年のFA大型契約の1人に起こった実例があるからだ」とし、5年総額1億8200万ドル（約273億円）で昨オフ加入したブレイク・スネル投手に言及。昨年は4月から左肩の炎症で出遅れ、11登板で5勝止まり、今季も左肩の疲労で開幕をILで迎えている。



（THE ANSWER編集部）