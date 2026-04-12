とちぎテレビ 任期満了に伴う益子町の町長選挙は１２日投開票が行われ、現職の広田茂十郎氏７１歳が新人２人との三つ巴の戦いを制して２回目の当選を果たしました。 選管確定＝２０時５分 広田茂十郎氏７１歳 ５８９３票 浦野親人氏４３歳 １８７９票 橋本さち子氏６７歳 １５６５票 広田氏は２００７年から町議会議員を４期務めた後、前回２０２２年の町長選挙で現職を破って初当選しました。２期目の当選を目