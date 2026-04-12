JR西日本 JR西日本によりますと、12日午後6時25分ごろ、岡山県津山市妙原付近のJR因美線で、1両編成の普通列車（乗客8人）が人と接触し、緊急停車しました。 因美線は、智頭駅と東津山駅の間で運転を見合わせています。