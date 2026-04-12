2026年4月9日、韓国メディア・アジア経済によると、子供だけでなく大人の読解力の低下が問題視され、教育の見直しを求める声が社会に広がるなか、小学校での漢字教育問題が再浮上している。「ハングルのみ」の原則を維持するか、一定レベルの漢字教育を並行するかが論争の的になっているという。漢字教育については賛否両論で、「漢字を知れば単語の意味が見えてくる」とする意見と、「ハングルだけで十分だ」とする意見が対立して