【ベルギー・リーグプレーオフ1第2節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 1-2(前半1-0)クラブ・ブルージュ<得点者>[シ]伊藤涼太郎(22分)[ク]H. Vetlesen(48分)、フリストス・ツォリス(80分)<警告>[シ]小久保玲央ブライアン(48分)、イリアス・セバウィ(58分)、O. Diouf(87分)[ク]J. Spileers(90分+6)、H. Vetlesen(90分+6)