◇高校野球春季奈良大会2回戦橿原学院4―5大和広陵（2026年4月11日大和郡山市営球場）高校野球の春季奈良大会は11日に2回戦が行われ、昨秋近畿大会に出場した橿原学院は、大和広陵に4―5で敗れて初戦敗退となった。1点差で競り負けた中、密かに注目を集めている4番打者を目当てに阪神とDeNAのNPB2球団が視察に訪れた。「4番・右翼」の川井陵馳（3年）は、高校通算30本塁打を誇る右打ちの強打者。初回1死二、三塁では手