1.知り合いを通して譲ってもらう 運命の猫をお迎えしたいと思ったら、出会いのチャンスを作りましょう。猫を飼いたいということを胸に秘めておくのではなく、日頃から話しておくのです。友人・知人が猫の里親を探したいと思ったときに、思い出してもらえて声がかかりやすくなりますよ。 ただし、友人・知人からの紹介だからといって軽く考えずに、しっかりと猫をお迎えする準備を整え、生涯愛情を持って飼育すると