モハメド・サラー、そしてアンドリュー・ロバートソンと一時代を築いたレジェンドたちが今シーズン限りで退団することになったリヴァプールは新たな時代を迎えようとしている。なかでも注目を集めているのが、これまで絶対的エースだったサラーの後釜探しで、現在様々な選手が候補として挙がっている。そんななか、英『Daily Mail』によると、リヴァプールは日本代表FW三笘薫が所属するブライトンでプレイするヤンクバ・ミンテもリ