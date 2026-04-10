元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の妻・瀬戸サオリが4月9日、Instagramのストーリーで、長男の成長について報告し、話題となっている。「瀬戸さんはこの日、《今日は春巻き手作りして桜弁当》と題して、お弁当の写真を公開しました。白木の曲げわっぱに春巻きや玉子焼き、お浸しを配置し、ご飯には桜をイメージしたトッピングをして、いちごも添えるなど、春らしさが感じられる内容でした。投稿には《いってらっしゃい》と