日本トイザらス株式会社は、株式会社スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の夏向け新作アパレルコレクションを、2026年4月16日より販売開始することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■スイムウェアやメッシュパジャマなど夏の装備が充実今年で40周年を迎える大人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ。2