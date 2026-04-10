スライムのスイムウェアで夏の冒険へ「ドラクエベビー＆キッズ」の新作アパレルがトイザらスに登場

日本トイザらス株式会社は、株式会社スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の夏向け新作アパレルコレクションを、2026年4月16日より販売開始することを発表しました。

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■ スイムウェアやメッシュパジャマなど夏の装備が充実

今年で40周年を迎える大人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ。2世代、3世代にわたって親しまれてきた同作の公式ブランド「ドラクエベビー＆キッズ」は、子どもや孫とのコミュニケーションツールとして楽しめるようにとの願いを込めて制作されました。

2024年9月に発売されたベビー・キッズウェアが好評を博し、今回は前回の14アイテムから大幅にラインナップを拡充。全23アイテムの夏物アイテムが登場するようです。

これからの季節にぴったりな商品として、海やプールでの水遊びに活躍するスイムウェアが充実。着ぐるみタイプのキュートな水着から、日焼け対策にもなるラッシュガード、サーフパンツまで幅広く揃っています。さらに、暑い夏の夜を快適に過ごせる涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムが目白押しです。

■ 人気絵本「スライムぴぴぴ」の総柄デザインも新登場

また、これまで人気だったロンパースやトップス、ボトムスに加えて、夏の日差しを遮るキャップやハットといった小物類も展開されます。

デザイン面では、同ブランドから出版されている人気絵本「スライムぴぴぴ」のキャラクターたちをあしらったポップな総柄アイテムも新たに加わりました。スライムをはじめとするお馴染みのモンスターたちがちりばめられたウェアを装備すれば、子どもたちも日常の中でちょっとした冒険気分を味わえそうです。

本コレクションは、一部を除く全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）およびスクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」にて4月16日から販売されます。

なお、「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」での取り扱いは、少し遅れて4月20日（月）以降の販売予定となっています。冒険心をくすぐる愛らしい「装備」の数々は、子どもたちとの夏のお出かけをより一層盛り上げてくれそうです。

（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041008.html