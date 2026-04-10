現場での使い方を徹底研究各自動車メーカーからBEV（バッテリー電気自動車）モデルが続々登場している昨今ですが、ダイハツは初めて展開するBEVとして商用軽バンを選び、新型「eハイゼットカーゴ／eアトレー」として世に送り出しました。単に商用軽バンのBEVバージョンを作ったのではなく、ビジネスシーンで愛用される軽バンだからこそ、「軽バンがBEVになったら、こうだったら嬉しい」という現場の声を重視した工夫が施され