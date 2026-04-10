現場での使い方を徹底研究

各自動車メーカーからBEV（バッテリー電気自動車）モデルが続々登場している昨今ですが、ダイハツは初めて展開するBEVとして商用軽バンを選び、新型「eハイゼットカーゴ／eアトレー」として世に送り出しました。



単に商用軽バンのBEVバージョンを作ったのではなく、ビジネスシーンで愛用される軽バンだからこそ、「軽バンがBEVになったら、こうだったら嬉しい」という現場の声を重視した工夫が施されています。



今回はダイハツだからこそ実現できた、現場で重宝される“実用特化”のこだわりについて紹介していきます。

BEVを実際に使う上でこれまでの内燃機関車と違う点。それは当たり前ですが、エネルギーの供給方法にあります。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「新型”気が利く”軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ベースとなった軽バン「ハイゼットカーゴ／アトレー」は、ガソリンスタンドで給油が必要なのに対して、新型eハイゼットカーゴ／eアトレーは充電スポットや各事業所、自宅など、設備がある駐車場での充電が必要です。

主に配送業など、多くの軽バンを所有して稼働させている事業者では、スペースを効率化したいため、車両の間隔を極力詰めて駐車しておくケースがほとんどです。

BEVの場合、充電口が車体側面にあると、スペースの都合で充電器が挿せなかったり、挿せても狭いので、ドライバーの乗り降り時に充電器に気づかず、転んでしまう可能性もあります。

そんな場合でも安全に充電できるように、eハイゼットカーゴ／eアトレーの給電口は、車体側面でなく前面に配置することにこだわったそうです。

また、BEV化することで実現したかったのが、100Vの電源ソケットの採用です。「インパネの一番いい場所にコンセント口を配置する！」というのも、ダイハツのこだわりでした。

これは、現場で使うアイテムを充電しやすくするため、そして充電しながら移動するビジネスユーザーを考えた配慮の結果です。

職人のユーザーが工事現場に行く場合、電動工具のバッテリーやポータブル電源など、到着した先で使いたいアイテムの充電は常に確実にしておきたいものです。

そのようなとき、手元で充電ができれば、すぐに次のアイテムを充電することが出来ます。つまり運転席から手が届くところに100V電源があれば、移動中に効率良く使用することができるのです。

そのような実用面を考えて、インパネの一番いい場所に100V電源のコンセントが配置されています。

そのほかにも、これまで通常（ガソリンモデル）のハイゼット／アトレーで使用していた棚などのサイズを変えたり、新しく作り直すことなくそのまま使用できるように、荷室空間の寸法を全く変えていない点も、ガソリンモデルからの“違和感のなさ”に貢献しています。

さらに最小回転半径をキープするため、バッテリーの搭載による重量増でも、今までと同じタイヤサイズで対応できるよう、足回りには独自改良を実施。

ビジネスユーザーがこれまで通り使えるような、数多くの工夫がeハイゼットカーゴ／eアトレーに施されています。

これまでのハイゼットカーゴ／アトレーの利便性はそのままに、「e」ハイゼットカーゴ／アトレーとして、ビジネスユーザーが嬉しい実用性と機能性がプラスされているのです。