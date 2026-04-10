長坂秀樹氏推奨…耳の横でボールを離せるようになる“制球難改善ドリル”野球において、正確なスローイングは欠かせない要素だ。しかし、リリース位置が安定せず、思ったところに投げられない小学校低学年の選手は多い。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは改善策として「片足バランススロー」ドリルを推奨している。正確に投球・送球するには、適切な位置でボールを離すことが重要に