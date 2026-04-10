長坂秀樹氏推奨…耳の横でボールを離せるようになる“制球難改善ドリル”

野球において、正確なスローイングは欠かせない要素だ。しかし、リリース位置が安定せず、思ったところに投げられない小学校低学年の選手は多い。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは改善策として「片足バランススロー」ドリルを推奨している。

正確に投球・送球するには、適切な位置でボールを離すことが重要になる。理想のリリースポイントは「耳の横」だが、コントロールを気にするあまり、体の前で離そうとする子どもは多い。肘が顔より前に出るNG動作「肘抜け」に繋がりやすく、球速は上がらずコントロールも定まらない。さらに故障リスクも高まる。

長坂さん推奨の「片足バランススロー」は、グラブをつけて利き手でボールを握り、右投げならまず軸足（右足）だけで立って右腕と左足を前後に振る。右腕を前に振った時に左足も前に振るように動きを合わせ、ボールを相手に投げていく。

投げ終わった後も左足は地面に着けず、ボールをキャッチして投げる動作を繰り返す。慣れてきたら今度は左足だけで立ち、右腕と右足の動きをリンクさせて投げる。

肘が前に出る選手は、頭も前に出る。しかし、このドリルでは頭が前に出ると体のバランスが崩れ、片足で立っているのが難しくなる。体勢を保とうとすると、リリース位置は自然と「耳の横」になるのだ。「片足で立って体に制限をかけ、正しい位置でボールを離す感覚を養えます」と長坂さんは説明する。

このドリルを、キャッチボールに取り入れることを長坂さんは推奨する。投手ならブルペン投球の直前に行うと効果的だ。イップス克服にも有効で、「送球に不安を抱えている選手は頭を前に出す習性があるので、（体に）制限をかけて（リリースの）動きを覚えるにはいいドリルです」。コントロール向上へ、年代問わず取り入れたいメニューだ。（First-Pitch編集部）