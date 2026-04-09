「トランプはいつもビビってやめる」を意味する「TACO（Trump Always Chickens Out）」よろしく、「Tamaki」もTACOっているのか。【もっと読む】国民民主の千葉県連“激ヤバ”パワハラ証拠音声を入手！問われる玉木代表のガバナンス能力【独自】国民民主党の玉木代表は7日の会見で、消費税率を一律5％に引き下げる党政策について見直す考えを示した。2月の衆院選では、賃金上昇率が物価上昇率を安定的に2％上回るまで、消費税を5