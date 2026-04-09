M！LK吉田仁人（26）と曽野舜太（23）が9日、都内で「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに登壇した。1986年から続く、サンリオキャラクターの人気投票イベント。90キャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する。「クロミ」が推しという曽野は、クロミをイメージして首元に黒いリボンをあしらって登場。吉田も昨年1位の「ポムポムプリン」を意識した黄色ジャケットを羽織、胸元にはそれぞれの推しキャラク