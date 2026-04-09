M！LK吉田仁人（26）と曽野舜太（23）が9日、都内で「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに登壇した。

1986年から続く、サンリオキャラクターの人気投票イベント。90キャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する。

「クロミ」が推しという曽野は、クロミをイメージして首元に黒いリボンをあしらって登場。吉田も昨年1位の「ポムポムプリン」を意識した黄色ジャケットを羽織、胸元にはそれぞれの推しキャラクターのマスコットをあしらった。

曽野が推しを語る熱量は熱い。クロミ推しになったきっかけについて「音楽番組に出た時に手を振ったら照れてくれて。そこでぐっと心をつかまれて推しになりました」と明かし、「クロミ、かわいすぎて滅！」とおなじみ滅ポーズを取ってみせた。

互いをサンリオキャラクターに例えるなら、と問われると曽野は吉田を「バッドばつ丸くん」と指定。「仁ちゃん（吉田は）幼少期に社長ってあだ名で呼ばれていたらしくて。ばつ丸くんも将来の夢が社長でリンクする。性格もひねくれているようにみえるけどやさしくてあったかい子。仁ちゃんも『M！LK』のリーダーで誰よりも熱くて優しい」と共通点を挙げて例えた。対して、吉田は曽野について「けろけろけろっぴ」とした。「いつも元気で見ているだけでも元気が出る。舜太は旅行が好きで、そういうところも似ている」と重ね合わせた。

イベントにはハローキティーや、クロミ、シナモロールなど2人の推しキャラクターも登壇し、推しとの共演が実現。それぞれが壇上に登場すると2人は「かわいい〜」と歓喜し、曽野はクロミと一緒に滅ポーズも決め「かわいすぎる」と身もだえた。シナモロールと対面した吉田はその愛らしさに「勘弁して欲しいです。かわいすぎます。やばい人ですね」とにやけが止まらなかった。イベント終盤には、M！LKの楽曲「爆裂愛してる」をキャラクターたちと一緒にパフォーマンスした。

イベント投票期間は9日から5月24日まで、結果発表は6月28日に予定されている。