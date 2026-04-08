全国競輪施行者協議会は８日、「Ｇ１・日本選手権競輪」（５月１〜６日・平塚）、「Ｇ１・オールガールズクラシック」（４月２４〜２６日・松戸）の優勝賞金（副賞込み）を発表した。日本選手権は前年（名古屋）の９４００万円から１億３００万円、オールガールズクラシックは前年（岐阜）の９００万円から１２００万円。ともに大幅に上昇した。