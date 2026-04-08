元ウェザーニュースキャスターでタレントの内田侑希（30）が8日、公式Xを更新。第1子出産を報告した。内田は「このたび無事に出産し、我が家に頼もしいルーキーが加わりました」と発表。「いつか一緒に球場で応援できる日を楽しみに、日々の育成に励んでいきます」と記した。仕事については「今後は様子を見ながら、復帰していく予定です」とし、「引き続き温かく見守っていただけると嬉しいですどうぞよろしくお願いいた