8日に入学式を迎えた山形県高畠町の小学校で、登校してきた新1年生に交通事故防止のための反射材がプレゼントされました。声がけ「おめでとうございます。車とかに気をつけて元気に登校してください」この取り組みは、入学シーズンにあわせ、新1年生とその保護者に交通安全を呼び掛けようと南陽警察署と高畠町交通安全対策協議会が行ったものです。8日は入学式が行われる町立屋代小学校の昇降口前に協議会のメンバーが