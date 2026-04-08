35歳での転職は、これまでの経験を生かしながら次のステップを考える大切なタイミングです。年収アップは大きな魅力ですが、「給与だけで選ぶとギャップが出る」といわれることもあります。実際、入社後に「思っていた働き方と違う」と感じるケースは少なくありません。本記事では、30代の転職で給与以外に見るべきポイントを解説します。 30代の転職で年収だけを見ると起こりやすいギャップ 年収が上がる求人は魅