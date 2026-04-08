大分県内ほとんどの小学校と中学校で8日始業式が行われ、新しい学年での新学期がスタートさせました。 【写真を見る】県内ほとんどの小中学校で始業式新学期スタート大分 県内の公立小学校228校と中学校113校で始業式が行われ、このうち大分市の下郡小学校では、児童579人が出席しました。 式では、小倉英俊校長が「新しい友達や担任の先生との出会いを大切に、良いスタートを切ってください」と呼びかけ