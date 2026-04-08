忙しい朝、子どもの朝食はコンビニやスーパーで買った「菓子パンでもいいか…」と考えたくなる人は多いはず。手軽で食べやすさがあるものの、栄養面が気になってしまっている人もいるのではないでしょうか。菓子パンとホットケーキ・パンケーキでの違いや、菓子パンに頼る日の工夫、代わりに用意しやすい朝食メニューなど、管理栄養士で上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに聞いてみました。【えー！】簡単！菓子パンに“足す