4月10日（金）からのハッピーセットは「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」です。今回はゴールデンウィーク期間を含み、5週間の販売期間になっています。ハッピーセット®「トミカ」に新型車が登場！おもちゃは全9種類大人気の「トミカ」が今年もやってきました！今回のラインナップは人気のはたらくクルマに加え、新型レーシングカー「GR GT3」やマクドナルドオリジナルのバスを含む全8種+ひみつのおもちゃ1種の全9種類