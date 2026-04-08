＜ハッピーセット＞4月10日（金）からは「トミカ」全9種類！新型GR GT3やひみつのおもちゃも

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4月10日（金）からのハッピーセットは「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」です。今回はゴールデンウィーク期間を含み、5週間の販売期間になっています。

ハッピーセット®「トミカ」に新型車が登場！おもちゃは全9種類

大人気の「トミカ」が今年もやってきました！　今回のラインナップは人気のはたらくクルマに加え、新型レーシングカー「GR GT3」やマクドナルドオリジナルのバスを含む全8種+ひみつのおもちゃ1種の全9種類です。全てのトミカにそれぞれ個性的なギミックが搭載！　いろんな遊びが楽しめますよ。

第1弾：4月10日（金）〜4月23日（木）

【日野はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）】





人気のはしご車！　はしごは回転させたり、動かしたりすることができます。

【トヨタ タウンエース ハンバーガーカー】





トレイを模した荷台に乗っているハンバーガーは取り外しも可能です。遊び方が広がりそう！

【日産 スカイライン パトロールカー】





トランクを開閉することができて本格的！　パトロール気分が味わえます。

【GR GT3】





2025年12月に公開されたばかりの新型レーシングカー「GR GT3」が早くも登場！　カッコいいデザインに見ているだけでもワクワクしそう。

※開発車両のため、最終仕様と異なる可能性があります。

第2弾：4月24日（金）〜5月7日（木）

【日野プロフィア メガロドン搬送車】





巨大サメ「メガロドン」を搬送するトラックです。メガロドンは手で左右に動かして遊べます。

※メガロドンの取り外しはできません。

【日産 NV350キャラバン 救急車】





後ろのドアが開閉可能。開いたドアから救急車内部のデザインを見ることができます。

【マクドナルド ハッピーセットバス】





バスの右側面にあるレバーを上下に動かしてみましょう。天井からハッピーセットボックスが現れたり、隠れたりします。

【トヨタ ダイナ レッカー車】





荷台のアームをおろして、ほかのトミカの前輪をセット。レッカーしながら走らせることができます。



さらに第2弾では「ひみつのおもちゃ」も登場！　 どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみです。

第3弾：5月8日（金）〜

第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃのなかから、いずれかひとつがもらえます。

※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。

週末もワクワクがいっぱい

4月11日（土）・12日（日）はDVDプレゼント！





4月11日（土）と4月12日（日）の2日間、ハッピーセット「トミカ」を注文すると、1セットにつき｢トミカスペシャルDVD2026｣をプレゼント！　さまざまな車が登場するハッピーセットオリジナルのDVDです。

4月25日（土）・26日（日）はプレイングシート＆ポスター





4月25日（土）と4月26日（日）の2日間、ハッピーセット「トミカ」を注文すると、1セットにつき「トミカ　プレイングシート」をプレゼント！　街並みが描かれたプレイングシートで、もらったトミカを走らせてドライブを楽しめます。



またプレイングシートの裏面は、マクドナルドオリジナルデザインの「GR GT3」ハッピーセットとTOYOTA GAZOO Racingのコラボレーションポスターになっています。躍動感溢れるデザインがかっこいい！

※週末プレゼントはいずれも数量限定です。

毎年大人気のトミカ。今回は新型車も登場で、子どもだけでなく大人も思わずほしくなるラインナップです。気になった方はぜひゲットしてくださいね。

もうひとつのハッピーセット®「サンリオキャラクターズ」は、日常で使えて楽しくてかわいさ全開のおもちゃが勢揃いです。

■販売期間：2026年4月10日（金）〜約5週間（予定）

■種類：「トミカ」のおもちゃ8種＋ひみつのおもちゃ1種の全9種

※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。

※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。

※画像はイメージです。

※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。

※食べきれない量の注文もご遠慮ください。

©ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

　編集・千永美