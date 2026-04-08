＜ハッピーセット＞4月10日（金）からは「トミカ」全9種類！新型GR GT3やひみつのおもちゃも
4月10日（金）からのハッピーセットは「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」です。今回はゴールデンウィーク期間を含み、5週間の販売期間になっています。
ハッピーセット®「トミカ」に新型車が登場！おもちゃは全9種類
大人気の「トミカ」が今年もやってきました！ 今回のラインナップは人気のはたらくクルマに加え、新型レーシングカー「GR GT3」やマクドナルドオリジナルのバスを含む全8種+ひみつのおもちゃ1種の全9種類です。全てのトミカにそれぞれ個性的なギミックが搭載！ いろんな遊びが楽しめますよ。
【日野はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）】
人気のはしご車！ はしごは回転させたり、動かしたりすることができます。
【トヨタ タウンエース ハンバーガーカー】
トレイを模した荷台に乗っているハンバーガーは取り外しも可能です。遊び方が広がりそう！
【日産 スカイライン パトロールカー】
トランクを開閉することができて本格的！ パトロール気分が味わえます。
【GR GT3】
2025年12月に公開されたばかりの新型レーシングカー「GR GT3」が早くも登場！ カッコいいデザインに見ているだけでもワクワクしそう。
※開発車両のため、最終仕様と異なる可能性があります。
第2弾：4月24日（金）〜5月7日（木）
【日野プロフィア メガロドン搬送車】
巨大サメ「メガロドン」を搬送するトラックです。メガロドンは手で左右に動かして遊べます。
※メガロドンの取り外しはできません。
【日産 NV350キャラバン 救急車】
後ろのドアが開閉可能。開いたドアから救急車内部のデザインを見ることができます。
【マクドナルド ハッピーセットバス】
バスの右側面にあるレバーを上下に動かしてみましょう。天井からハッピーセットボックスが現れたり、隠れたりします。
【トヨタ ダイナ レッカー車】
荷台のアームをおろして、ほかのトミカの前輪をセット。レッカーしながら走らせることができます。
さらに第2弾では「ひみつのおもちゃ」も登場！ どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみです。
第3弾：5月8日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃのなかから、いずれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
週末もワクワクがいっぱい
4月11日（土）・12日（日）はDVDプレゼント！
4月11日（土）と4月12日（日）の2日間、ハッピーセット「トミカ」を注文すると、1セットにつき｢トミカスペシャルDVD2026｣をプレゼント！ さまざまな車が登場するハッピーセットオリジナルのDVDです。
4月25日（土）・26日（日）はプレイングシート＆ポスター
4月25日（土）と4月26日（日）の2日間、ハッピーセット「トミカ」を注文すると、1セットにつき「トミカ プレイングシート」をプレゼント！ 街並みが描かれたプレイングシートで、もらったトミカを走らせてドライブを楽しめます。
またプレイングシートの裏面は、マクドナルドオリジナルデザインの「GR GT3」ハッピーセットとTOYOTA GAZOO Racingのコラボレーションポスターになっています。躍動感溢れるデザインがかっこいい！
※週末プレゼントはいずれも数量限定です。
毎年大人気のトミカ。今回は新型車も登場で、子どもだけでなく大人も思わずほしくなるラインナップです。気になった方はぜひゲットしてくださいね。
もうひとつのハッピーセット®「サンリオキャラクターズ」は、日常で使えて楽しくてかわいさ全開のおもちゃが勢揃いです。
■販売期間：2026年4月10日（金）〜約5週間（予定）
■種類：「トミカ」のおもちゃ8種＋ひみつのおもちゃ1種の全9種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
©ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
編集・千永美