春の陽気が心地よい季節になりましたね。お花見やティータイムに欠かせないのが、見た目も華やかな春の和菓子です！おうちで手作りすれば、出来立てならではのもっちりとした食感が楽しめて、家族みんなが笑顔になりますよ。今回は、春の行楽にもぴったりな人気レシピランキングTOP3をご紹介します。堂々の第1位は、お花見気分をグッと盛り上げてくれる定番の「お花見団子（三色団子）」です！ピンク、白、緑の可愛らしい色合いは