春の陽気が心地よい季節になりましたね。お花見やティータイムに欠かせないのが、見た目も華やかな春の和菓子です！おうちで手作りすれば、出来立てならではのもっちりとした食感が楽しめて、家族みんなが笑顔になりますよ。今回は、春の行楽にもぴったりな人気レシピランキングTOP3をご紹介します。堂々の第1位は、お花見気分をグッと盛り上げてくれる定番の「お花見団子（三色団子）」です！ピンク、白、緑の可愛らしい色合いは、見ているだけでも春を感じてワクワクしますね。生地をゆでて串に刺すだけなので、意外なほど簡単に作れます。噛むたびにもっちりとした弾力があり、ほんのり優しい甘さが口いっぱいに広がります。お子様と一緒に丸めて作るのもおすすめですよ。







【材料】（8本分）



<団子>

上新粉 180g

片栗粉 大さじ 1.5

砂糖 大さじ 3

ぬるま湯 145ml

<ピンク>

桜の花の塩漬け 4個

桜の花パウダー 小さじ 1/2

食用色素(赤) 少々

<グリーン>

桜の葉の塩漬け 2~3枚

抹茶 小さじ 1

<ホワイト>

バニラエッセンス 少々



【作り方】



1、＜ピンク＞の桜の花は水洗いして塩を洗い落とし、水気を絞って細かく刻み、食紅は分量外の水で溶く。＜グリーン＞の桜の葉は水洗いして細かく刻み、抹茶と混ぜ合わせる。竹串は水につけておく。







2、＜団子＞の材料を混ぜ合わせてぬるま湯を加え、菜ばしで混ぜ合わせる。全体に混ざったら手でよくこね、3等分に分ける。それぞれに＜ピンク＞の材料、＜グリーン＞の材料、＜ホワイト＞の材料を混ぜ合わせ、各色8等分に丸める。







3、たっぷりの熱湯に入れ、ふっくらして完全に浮いてきたら冷水に取り、粗熱が取れたら水気をきる。







4、竹串の水気をきって(3)の団子を3色ずつ、グリーン、ホワイト、ピンクと串に刺す。







お花見団子【材料】（8本分）<団子>上新粉 180g片栗粉 大さじ 1.5砂糖 大さじ 3ぬるま湯 145ml<ピンク>桜の花の塩漬け 4個桜の花パウダー 小さじ 1/2食用色素(赤) 少々<グリーン>桜の葉の塩漬け 2~3枚抹茶 小さじ 1<ホワイト>バニラエッセンス 少々【作り方】1、＜ピンク＞の桜の花は水洗いして塩を洗い落とし、水気を絞って細かく刻み、食紅は分量外の水で溶く。＜グリーン＞の桜の葉は水洗いして細かく刻み、抹茶と混ぜ合わせる。竹串は水につけておく。2、＜団子＞の材料を混ぜ合わせてぬるま湯を加え、菜ばしで混ぜ合わせる。全体に混ざったら手でよくこね、3等分に分ける。それぞれに＜ピンク＞の材料、＜グリーン＞の材料、＜ホワイト＞の材料を混ぜ合わせ、各色8等分に丸める。3、たっぷりの熱湯に入れ、ふっくらして完全に浮いてきたら冷水に取り、粗熱が取れたら水気をきる。4、竹串の水気をきって(3)の団子を3色ずつ、グリーン、ホワイト、ピンクと串に刺す。

【No.2】香り豊か！ふんわりもっちり手作りの桜餅







【材料】（4人分）



道明寺粉 120g

熱湯 180ml

砂糖 大さじ 2

食紅 少々

水 少々

こしあん 100g

桜の葉の塩漬け 4枚

塩水 少々

桜の花の塩漬け 4個



【下準備】



1、食紅を水で溶いておく。



2、練りこしあんは8つに分けて、丸める。







【作り方】



1、耐熱ボウルに熱湯180mlを入れて道明寺粉を加え、ラップをかけて5〜6分おく。桜の花の塩漬けはサッと水洗いして塩を洗い流し、水につけて塩気を少し抜き、キッチンペーパーなどで挟んで水気を絞る。







3、(2)をザックリ混ぜて、ぱさついている場合は分量外の熱湯を少量混ぜ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱する。そのまま5分置いて蒸らし、熱いうちに木ベラ等で粘りが出るまで混ぜ合わせ、8等分にする。







4、塩水少々を手に付けて(3)を丸め、手のひらで押さえて平べったくのばし、練りこしあんをのせて半分に折り返し、4個には(1)の桜の花の塩漬けをのせ、4個は桜の葉で包む。







桜餅【材料】（4人分）道明寺粉 120g熱湯 180ml砂糖 大さじ 2食紅 少々水 少々こしあん 100g桜の葉の塩漬け 4枚塩水 少々桜の花の塩漬け 4個【下準備】1、食紅を水で溶いておく。2、練りこしあんは8つに分けて、丸める。【作り方】1、耐熱ボウルに熱湯180mlを入れて道明寺粉を加え、ラップをかけて5〜6分おく。桜の花の塩漬けはサッと水洗いして塩を洗い流し、水につけて塩気を少し抜き、キッチンペーパーなどで挟んで水気を絞る。3、(2)をザックリ混ぜて、ぱさついている場合は分量外の熱湯を少量混ぜ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱する。そのまま5分置いて蒸らし、熱いうちに木ベラ等で粘りが出るまで混ぜ合わせ、8等分にする。4、塩水少々を手に付けて(3)を丸め、手のひらで押さえて平べったくのばし、練りこしあんをのせて半分に折り返し、4個には(1)の桜の花の塩漬けをのせ、4個は桜の葉で包む。

【No.3】よもぎ香る！風味豊かなコク旨草もち団子







【材料】（作りやすい量）



ヨモギ(乾燥) 8~10g

ぬるま湯 適量

上新粉 60g

片栗粉 小さじ 1.5

砂糖 小さじ 2

熱湯 70~80ml

ゆで小豆(缶) 60~80g

きな粉 大さじ 2



【下準備】



1、ヨモギはぬるま湯で湿らせ、粗い場合はすり鉢ですって細かくしておく。







【作り方】



1、ボウルに上新粉、片栗粉、砂糖を混ぜ合わせ、熱湯を加えて菜ばしやすりこ木等で混ぜ合わせ、手で触れるくらいになったら耳たぶよりややかためくらいの柔らかさにこねる。







2、2〜3等分にし、さらにペタンコにして熱湯に入れ、3〜4分して浮いてきたら水に取り、粗熱がとれたら布巾等で水分を拭き取る。







3、すり鉢にヨモギ、(2)を入れて全体にムラなくすりこ木でつく。なめらかにムラがなくなったら、かわいい団子に形を整え、全体にゆで小豆をからめる。



小豆がかたい場合はシロップまたは水で溶きのばしてください。







4、器に盛り分け、きな粉をかける。



あんこを包んで草もちにする場合は、熱湯を少し多めに加え、柔らかめに作ってください。今回はモチモチかための団子になります。







【このレシピのポイント・コツ】



生のヨモギの場合は、葉先をつみ取り(20g位)、塩少々を入れた熱湯でサッとゆで、鮮やかな緑色になったら冷水に取って粗熱が取れたら水気を絞る。包丁で細かく刻み、さらにすり鉢で細かくすりつぶす。



お店風に、団子を串に刺し、小豆をのせてきな粉をかけてもいいですね。



草もち団子【材料】（作りやすい量）ヨモギ(乾燥) 8~10gぬるま湯 適量上新粉 60g片栗粉 小さじ 1.5砂糖 小さじ 2熱湯 70~80mlゆで小豆(缶) 60~80gきな粉 大さじ 2【下準備】1、ヨモギはぬるま湯で湿らせ、粗い場合はすり鉢ですって細かくしておく。【作り方】1、ボウルに上新粉、片栗粉、砂糖を混ぜ合わせ、熱湯を加えて菜ばしやすりこ木等で混ぜ合わせ、手で触れるくらいになったら耳たぶよりややかためくらいの柔らかさにこねる。2、2〜3等分にし、さらにペタンコにして熱湯に入れ、3〜4分して浮いてきたら水に取り、粗熱がとれたら布巾等で水分を拭き取る。3、すり鉢にヨモギ、(2)を入れて全体にムラなくすりこ木でつく。なめらかにムラがなくなったら、かわいい団子に形を整え、全体にゆで小豆をからめる。小豆がかたい場合はシロップまたは水で溶きのばしてください。4、器に盛り分け、きな粉をかける。あんこを包んで草もちにする場合は、熱湯を少し多めに加え、柔らかめに作ってください。今回はモチモチかための団子になります。【このレシピのポイント・コツ】生のヨモギの場合は、葉先をつみ取り(20g位)、塩少々を入れた熱湯でサッとゆで、鮮やかな緑色になったら冷水に取って粗熱が取れたら水気を絞る。包丁で細かく刻み、さらにすり鉢で細かくすりつぶす。お店風に、団子を串に刺し、小豆をのせてきな粉をかけてもいいですね。

■【2位以降も絶品ぞろい】春のお花見和菓子の人気レシピ第2位は、春の香りを上品にまとった「桜餅」です。桜の葉の程よい塩気が、中にたっぷり詰まったとろ〜り甘いあんこの美味しさを引き立てます。おうちで手作りすれば、出来立てのふんわりもっちりとした極上の味わいが楽しめますよ。第3位は、新緑の季節にぴったりな「草もち団子」です。爽やかなよもぎの香りが口の中にふんわりと広がり、春の息吹を感じられます。香ばしいきな粉やあんこを添えれば、さらにコク旨な味わいに！温かいお茶のお供に最高ですよ。■シーン別に楽しむ春のお花見和菓子レシピ春らしさ満点の手作り和菓子レシピ、いかがでしたか？ピクニックのお弁当のデザートとして串に刺した「三色団子」を持っていったり、おうちでのんびり過ごすティータイムに「桜餅」や「草もち団子」を味わったりと、色々なシーンで大活躍します。手作りの優しい甘さで、素敵な春のひとときを楽しんでくださいね。