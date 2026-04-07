【ジャカルタ共同】インドネシアの通信デジタル省は、同国が導入した16歳未満による交流サイト（SNS）などの利用規制に関し、違反しているとして米IT大手メタとグーグルを調査した。地元メディアが7日に報じた。調査内容は約30項目に及んだ。同省はこれまでに2度、両社に調査を受け入れるよう要請していた。同省は両社が3度の調査要請に応じない場合は、制裁金や接続遮断の措置を取るとしていた。調査は今後も続く。規制は年