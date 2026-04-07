若い世代に韓国旅行への関心を持ってもらおうという狙いです。韓国観光公社が7日、福岡国際空港と業務協定を結びました。福岡国際空港で行われた締結式には、韓国観光公社の社長らが出席しました。福岡国際空港との協定を通じて、若い世代に向け、海外旅行への関心を高めるためのパスポートの取得支援や、旅行会社と連携した学生向けのワークショップなどに取り組んでいくとしています。国などによりますと去年、韓国