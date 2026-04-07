本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツ・菓子パンのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、生地もホイップもチョコ尽くしのメロンパンや、春らしい見た目の大福など、甘いもの好き必見のラインナップとなっています!2026年4月の新商品5品まとめ(4月7日〜4月13日)「かじるザクッと! クッキークリームいちご」(300円)「かじるザクッと! クッキークリームいちご」(300円)価格 : 300円販売地域 : 茨城県、埼玉県、千