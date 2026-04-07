【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは６日、ドジャースの大谷がブルージェイズ戦の六回に２試合連続本塁打となる３号ソロを放った。チームは１４―２で大勝。ブルージェイズの岡本は２安打。レッドソックスの吉田はブルワーズ戦で３打数１安打で、チームは６―８で敗れた。ホワイトソックスの村上はオリオールズ戦で無安打。チームも１―２で敗れた。投打で元気がなく大敗し、５連敗を喫したブルージェイズ。岡本は開幕