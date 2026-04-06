ドラゴンゲート６日の後楽園大会で「サイパトラ」の帆希（２１）と極悪軍「我蛇髑髏」の箕浦康太（２７）が大乱闘。互いの髪の毛をかけて４月２６日・愛知大会の金網マッチ（シュン・スカイウォーカー vs エル・シエロ vs 加藤良輝 vs ＢＩＧＢＯＳＳ清水）に追加参戦することが決定した。この日帆希はシエロと組んで、箕浦、加藤組と激突。サイパトラ組の急襲でスタートした試合は、序盤早々にシエロが加藤からラリアートをく