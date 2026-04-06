香川県の小豆島に別れの春です。人事異動で島を離れる教員を、生徒たちが港で見送りました。 【写真を見る】小豆島に別れの春…島を離れる教員を生徒たちが港で見送り「ありがとう、また会いましょう」【香川】 小豆島に、今年も別れの季節が巡ってきました。春らんまんの池田港です。生徒たちが思いを込めた送別の品を持ってやってきました。（見送りに来た生徒）「ソープフラワーです」「今までありがとうございま