4月4日から5日にかけて、横浜・赤レンガパークにて音楽フェス「Echoes Baa」が開催され、人気アーティスト・YOASOBIが出演した。この日、ステージに登場したikura（幾田りら）の“激変姿”に、驚きが集まっている。「ikuraさんといえば、このところ金髪や赤髪など、ハイトーンヘアへのイメチェンが注目を集めていました。髪色に合わせ、メイクも濃い目になり、カラーコンタクトも入れてバランスを取るようになり“ギャル化”した