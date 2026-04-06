4月4日から5日にかけて、横浜・赤レンガパークにて音楽フェス「Echoes Baa」が開催され、人気アーティスト・YOASOBIが出演した。この日、ステージに登場したikura（幾田りら）の“激変姿”に、驚きが集まっている。

「ikuraさんといえば、このところ金髪や赤髪など、ハイトーンヘアへのイメチェンが注目を集めていました。髪色に合わせ、メイクも濃い目になり、カラーコンタクトも入れてバランスを取るようになり“ギャル化”したともっぱらの評判に。デビュー当初は、黒髪清楚系のビジュアルで登場していたため、長年推しているファンからは戸惑いの反応も聞こえていました。

しかし、今回『Echoes Baa』に出演したikuraさんは、金髪から黒髪ロングにイメチェンし、“原点回帰”ともいえる髪色に変化していました。ただ、メイクは変わらず華やかで、先の尖った長めなネイルもしていたため、“黒髪ギャル”といった雰囲気になっていましたね。デビュー当時とはまた違った印象ですが、やはりikuraさんの黒髪にはファンが多いようで、ネット上では好反応でした」（芸能担当記者）

そんななか、ikuraのもう一つの変化に衝撃を受ける声も出ている。公式XやInstagramなどで公開された写真・動画では、ikuraの右手に、タトゥーと見られる模様があった。拡大すると、“YOASOBI”とローマ字で描かれており、Xでは、ikuraのタトゥーに動揺する人々の声が噴出している。

《ikuraちゃんの黒髪と衣装可愛すぎる、、、みんな黒でikuraちゃんだけ白なのがよすぎる、手のひらにタトゥーつけてて可愛かった！》

《今Echoes Baaの配信見てるけどikuraちゃん右手にタトゥー入ってる？》

だが、このタトゥー自体は、フェス会場で販売しているYOASOBIのオリジナルタトゥーステッカーを使用したもののようだ。公式Xでは、ikuraのタトゥーと同じデザインが描かれたステッカーの写真と、ikura・Ayaseの2ショットを投稿し、『是非お試ししてみてくださいね』とグッズを宣伝している。

YOASOBIは、ikuraの相方であるAyaseが、手の甲や首などの上半身にがっつりとタトゥーを入れていることで知られている。それもあって、ikuraのタトゥーに反応した人が多かったようだ。

「今回のikuraさんのイメチェンは、Ayaseさんと“連動”していることがうかがえます。Ayaseさんは、今年1月に入ると、それまで金髪だった髪色を黒髪にした姿をInstagramで公開し、《2026年は明確な目標を掲げ、達成すべく猛進して参ります。めちゃくちゃ頑張る！》と意気込んでいました。そのため、今回のフェスは久々に2人とも黒髪だったんです。

Ayaseさんもデビュー当時は黒髪で、その後金と黒のツートンカラーやドレッドヘア、金髪などと遊んだのち、黒髪に戻りました。ikuraさんも、同時期にハイトーンに挑戦し始め、今回黒髪に戻ってきたので、2人で並んだ時のシンクロ感が強くなりました。

ikuraさんは、2024年の『読売新聞』インタビューで『YOASOBIは「変化し続けていることが常」というタイプのアーティスト』と語ったことがあります。2人のビジュアルが常に進化していくのも、YOASOBIとして活動し続けるうえで自然なことなのでしょう」（同前）

どんどん変わり続けていくことこそが、これだけの大人気を生むのだろう。