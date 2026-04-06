インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「焼き鳥の種類」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月6日時点で集まった519票でのランキングを紹介します。【1〜10位】4位は《とにかくプリプリ》な焼き鳥の種類！TOP10を見る！3位は「皮」でした。回答者からは「タレだと弾力が増してプルプル。塩だと全体的にパリッとして、香ばしさがマシマシ。