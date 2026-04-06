人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、1日より北米を含む多数の地域で公開された。北米では4252の劇場で公開され、5日間の興収190,053,455ドル（約303億5534万円）に達し、北米初登場週末興行成績のNo.1を記録した。【画像】ヨッシー登場！公開された新作映画『スーパーマリオ』の場面カット2026年に公開された作品としてもオープニングの興行成績がNo.1とな