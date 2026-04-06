『マリオ』新作映画、世界中で大ヒット！公開5日間で興収約600億円 北米は興収303億円
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、1日より北米を含む多数の地域で公開された。北米では4252の劇場で公開され、5日間の興収190,053,455ドル（約303億5534万円）に達し、北米初登場週末興行成績のNo.1を記録した。
【画像】ヨッシー登場！公開された新作映画『スーパーマリオ』の場面カット
2026年に公開された作品としてもオープニングの興行成績がNo.1となり、初日の成績は4月水曜日の興収で史上最高の34,502,265ドルを記録するなど歴代興収の新記録。オープニング5日間の北米の成績は、前作対比で約93％に達するという驚異の大ヒット発進となった。
また、世界80マーケットで公開、海外では54000のスクリーン数で公開された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、インターナショナル（北米を除く海外）でも182,434,000ドル（約291億3835万円）を記録し、前作の170,949,000ドルを上回る大ヒット。そして54マーケットでオープニングNo.1ヒットを記録した。
そしてワールドワイド（全世界）においては、372,487,455ドル（約594億9370万円）の興収を記録。オープニング5日間の全世界の成績は、前作対比で約99％と、ほぼ前作に達するという驚異のヒットとなっている。
国内では4月24日に公開される。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、人気ゲーム『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目となっている。
前作および本作の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によって共同でプロデュースされている。
さらに、本作はユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資により制作され、ユニバーサル・ピクチャーズによって全世界へ公開。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛けている。
【画像】ヨッシー登場！公開された新作映画『スーパーマリオ』の場面カット
2026年に公開された作品としてもオープニングの興行成績がNo.1となり、初日の成績は4月水曜日の興収で史上最高の34,502,265ドルを記録するなど歴代興収の新記録。オープニング5日間の北米の成績は、前作対比で約93％に達するという驚異の大ヒット発進となった。
そしてワールドワイド（全世界）においては、372,487,455ドル（約594億9370万円）の興収を記録。オープニング5日間の全世界の成績は、前作対比で約99％と、ほぼ前作に達するという驚異のヒットとなっている。
国内では4月24日に公開される。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、人気ゲーム『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目となっている。
前作および本作の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によって共同でプロデュースされている。
さらに、本作はユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資により制作され、ユニバーサル・ピクチャーズによって全世界へ公開。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛けている。
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